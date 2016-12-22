США решили ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд

Вашингтон решил пойти на эскалацию торгового конфликта с Китаем, объявив о введении новых пошлин на китайские товары на общую сумму $200 млрд. В Вашингтоне эту меру назвали ответом на нежелание Китая пойти на уступки

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Администрация Дональда Трампа подготовила новый список товаров из Китая, на которые будут введены пошлины в 10%, список опубликован на сайте торгового представительства США (*pdf). Под тарифными ограничениями окажутся товары на сумму порядка $200 млрд.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, комментируя введение новых пошлин, заявил, что они стали ответом Вашингтона на «неспособность Китая изменить свое поведение». «Это надлежащий ответ в соответствии с разделом 301 Торгового акта, направленный на устранение вреда от индустриальной политики Китая», — цитирует его слова Fox News. Как пояснил телеканалу источник в Белом доме, под «неспособностью Китая изменить свое поведение» подразумевается то, что Пекин не реагирует на действия США и настаивает на том, что Соединенные Штаты не испытывают никакого урона от китайской торговой политики.

«Вместо того, чтобы принять во внимание наши законные опасения, Китай начал проводить политику возмездия в отношении американских товаров», — заявил Лайтхайзер. Таким образом он прокомментировал введенные на прошлой неделе Китаем тарифные ограничения на поставку американской продукции.

В списке товаров, оказавшихся под пошлинами, оказалось более 6 тыс. наименований. Тарифы повысятся на китайские морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.

Торговый конфликт между США и Китаем возник из-за дисбаланса в структуре импорта-экспорта в торговле двух стран. Вашингтон полагает, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка ввозят товары в США, подрывая позиции американских производителей. В то же время, по мнению США, рынок Китая остается закрытым, что провоцирует несправделивую конкуренцию. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в краже американских технологий и нарушении прав интеллектуальной собственности.

Несколько раундов переговоров по сложившимся противоречиям прошли весной этого года в Вашингтоне и Пекине. Однако они не увенчались успехом и 15 июня президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем введении 25%-ной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. На следующий день в Пекине заявили о готовности ответить зеркальными мерами. Все происходящее Министерство коммерции Китая охарактеризовало как «развязывание крупнейшей торговой войны в истории», возложив ответственность за конфликт на Соединенные Штаты.