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Ространснадзор начал разбираться с ситуацией с багажом в Шереметьево
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Ространснадзор начал разбираться с ситуацией с багажом в Шереметьево
Общество, 14:03
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Ространснадзор начал разбираться с ситуацией с багажом в Шереметьево

Ространснадзор разбирается с ситуацией с багажом, сложившейся в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте службы.

Как отмечается, управление Госавианадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) направило запрос оператору аэропорта для получения информации. Также Ространснадзор проинформировал Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру о сложившейся ситуации и готов провести совместные проверочные мероприятия.

Ранее в пресс-службе Шереметьево заявили, что проблемы с транспортировкой багажа продлятся до конца июля и предложили трансферным пассажирам пока самим сдавать багаж на рейсы. Там также рассказали РБК, что неполадки в системе транспортировки багажа связаны с повышением влажности воздуха.

21 июля о неполадках сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Также с этой проблемой столкнулись более сотни пассажиров в аэропорту Иркутска, которые не смогли получить багаж после прилета из Москвы.

Теги: аэропорт Шереметьево , авиалинии , багаж
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