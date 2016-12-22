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«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
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«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
Общество, 16:27
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«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево

В работе системы транспортировки багажа московского аэропорта Шереметьево возникли неполадки, сообщается на сайте «Аэрофлота».

«В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт Шереметьево трансфером», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Там рассказали, что багаж, который не удалось доставить вовремя из-за возникших неполадок, будет отправлен другими рейсами.

Если вещи не прибыли в место назначения, пассажирам советуют обратиться в службу розыска багажа. «Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки», — отметили в «Аэрофлоте».

Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа
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​Причины неполадок авиаперевозчик не уточнил. Накануне, 20 июля, сотрудник иркутского аэропорта рассказал «Интерфаксу», что более 100 пассажиров, прилетевших в Иркутск из аэропорта в Шереметьево, не могли получить свой багаж из-за сбоя в системе сортировки.

Теги: «Шереметьево» , багаж , проблемы
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