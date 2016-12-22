«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
Общество, 16:27
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«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
В работе системы транспортировки багажа московского аэропорта Шереметьево возникли неполадки, сообщается на сайте «Аэрофлота».
«В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт Шереметьево трансфером», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Там рассказали, что багаж, который не удалось доставить вовремя из-за возникших неполадок, будет отправлен другими рейсами.
Если вещи не прибыли в место назначения, пассажирам советуют обратиться в службу розыска багажа. «Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки», — отметили в «Аэрофлоте».рассказал «Интерфаксу», что более 100 пассажиров, прилетевших в Иркутск из аэропорта в Шереметьево, не могли получить свой багаж из-за сбоя в системе сортировки.