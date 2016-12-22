В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Неполадки в системе транспортировки багажа в международном аэропорту Шереметьево были вызваны повышением влажности воздуха в багажном тоннеле, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работают над восстановлением системы транспортировки багажа, а не доставленные вовремя вещи отправляют пассажирам ближайшими рейсами. «В рамках принятых мер, по нашим оценкам, ситуация в ближайшее время придет в норму», — добавили в Шереметьево.

Там также опровергли информацию о том, что неполадки были вызваны подтоплением тоннеля межтерминального перехода. Ранее об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к аэропорту.

20 июля сотрудник аэропорта Иркутска сообщил, что более 100 человек, прилетевших из Шереметьево, не смогли получить свой багаж из-за проблем в системе сортировки московского воздушного узла. На следующий день о неполадках в Шереметьево своих пассажиров предупредил «Аэрофлот».

В авиакомпании отметили, что проблемы могут возникнуть у пассажиров, которые летят через Шереметьево трансферными рейсами.