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Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа
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Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа
Общество, 12:32
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Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа

Более сотни пассажиров в аэропорту Иркутска не могут получить багаж после прилета из Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника иркутского аэропорта.

По словам сотрудника аэропорта в Иркутске, проблема произошла из-за сбоя в системе сортировки багажа. «Соответственно, рейсы прилетают в Иркутск без багажа, и возникают вопросы на выдаче», — сказал он.

РБК направил запрос в Шереметьево.

Сотрудник аэропорта также пояснил, что проблемы с багажом начались 19 июля. «Багаж позже, другими рейсами, все же «долетает» до Иркутска», — сказал он.

В сентябре 2017 года сообщалось о сбоях с выдачей багажа в московском аэропорту Внуково. Причиной стали неполадки с программным обеспечением. В аэропорту тогда заявили, что сбой не сказался на графике рейсов.

Теги: Шереметьево , Иркутск , Аэропорт
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