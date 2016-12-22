Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа

Более сотни пассажиров в аэропорту Иркутска не могут получить багаж после прилета из Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника иркутского аэропорта.
По словам сотрудника аэропорта в Иркутске, проблема произошла из-за сбоя в системе сортировки багажа. «Соответственно, рейсы прилетают в Иркутск без багажа, и возникают вопросы на выдаче», — сказал он.
РБК направил запрос в Шереметьево.
Сотрудник аэропорта также пояснил, что проблемы с багажом начались 19 июля. «Багаж позже, другими рейсами, все же «долетает» до Иркутска», — сказал он.
В сентябре 2017 года сообщалось о сбоях с выдачей багажа в московском аэропорту Внуково. Причиной стали неполадки с программным обеспечением. В аэропорту тогда заявили, что сбой не сказался на графике рейсов.