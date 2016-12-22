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Отказавшийся возбудить дело о пытках в колонии следователь ушел в армию
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Отказавшийся возбудить дело о пытках в колонии следователь ушел в армию
Общество, 12:02
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Отказавшийся возбудить дело о пытках в колонии следователь ушел в армию

Следователь следственного отдела по Заволжскому району управления СК по Ярославской области, который в 2017 году отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям о пытках в ИК-1 осужденного Евгения Макарова, Родион Свирский после увольнения из ведомства ушел в армию. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Следственного управление СК по Ярославской области Кристина Гузовская.

«С ноября прошлого года он у нас не работает, уволился по собственному желанию, после этого был призван в армию. В каком месяце именно он ушел в армию, не смогу уточнить, не знаю», — рассказала Гузовская.

Ранее СК начал проверку действий Свирского. Как заявил посетивший колонию глава СПЧ Михаил Федотов, у следствия в 2017 году не было тех материалов, которые появились сейчас. При этом он отметил, что следователь мог провести более тщательную проверку. Руководство ФСИН дало указание обеспечить безопасность Макарова, подвергшегося пыткам в ИК-1 Ярославской области.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео, которое, по данным издания, было снято в июне прошлого года в колонии в Ярославской области. На видео люди в форме избивают мужчину в наручниках. После публикации записи было возбуждено уголовное дело, к настоящему времени задержаны шестеро сотрудников, принимавших участие в избиениях.

Передавшая «Новой газете» видео с пытками адвокат Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию из-за угроз со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Теги: пытки в тюрьмах , следователь , Ярославская область
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