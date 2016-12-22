Руководство ФСИН приказало обеспечить безопасность избитого заключенного

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дало указания обеспечить безопасность осужденного Евгения Макарова, который подвергся пыткам со стороны сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославской области. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, передает «Интерфакс».

Видео: novayagazeta / YouTube

По словам омбудсмена, он обсудил конкретные вопросы обеспечения безопасности и психологического состояния Макарова с первым заместителем главы ФСИН Анатолием Рудым и главой Совета при президенте России по правам человека Михаилом Федотовым. Бабуркин уточнил, что Рудый дал прямые указания своим подчиненным обеспечить безопасность Макарова.

В свою очередь сам Рудый заявил, что сотрудники ФСИН при выполнении своих обязанностей должны руководствоваться законностью и справедливостью. По его мнению, если сотрудник «опускается до уровня осужденного или того хуже, до уровня физического мщения осужденному», то он марает свою честь и мундир.

При этом Рудый обвинил Макарова в попытке спровоцировать сотрудников колонии. «[Макаров] допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», — заявил он.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, которая, как утверждает издание, была сделана в июне прошлого года в ИК-1 Ярославской области. На видео люди в форме бьют дубинками и обливают водой закованного в наручники мужчину. Газета уточнила, что речь идет о Евгении Макарове. После публикации видео было возбуждено уголовное дело. Личности всех сотрудников колонии, которые принимали участие в избиении были установлены. Шестерых из них задержали, ведется розыск остальных. Также в региональном СК начали проверку в отношении следователя, отказавшего в возбуждении уголовного дела в 2017 году.

Видео «Новой газете» передала адвокат Макарова Ирина Бирюкова. Она покинула Россию после публикации видеозаписи из-за опасений за свою безопасность. Ей стало известно, что сотрудники исправительного учреждения высказывали угрозы в ее адрес.