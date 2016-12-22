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МИД разъяснил действия в случае проблем за границей из-за «Натали Турс»
Общество, 16:48
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МИД разъяснил действия в случае проблем за границей из-за «Натали Турс»

Консульский департамент МИД России напомнил российским туристам, что в случае, если с их размещением в других странах возникают проблемы, туроператор несет ответственность за неоказание услуг. Такой комментарий опубликован на странице департамента в Facebook в связи с ситуацией с «Натали Турс» и DSBW Tours.

В департаменте МИД уточнили, что обязанности туроператоров закреплены в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Там добавили, что туроператор и турагент несут ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг.

В случаях, когда с размещением туриста в иностранном государстве возникают проблемы, в законе предусмотрено оказание ему экстренной помощи. Правила таких действий закреплены постановлением правительства. Так, туриста могут вывезти из страны временного пребывания или оплатить его поездку.

«В случае выселения из отеля по причине неоплаты проживания российскими контрагентами туристу следует обращаться для разрешения конфликтной ситуации в офисы туроператора и/или в объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», — рассказали в департаменте.

Там отметили, что туристы также могут самостоятельно оплатить свое проживание и после обратиться к туроператору или страховой компании с требованием возместить потраченные средства.

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4 июля компания «Натали Турс» аннулировала все подтвержденные туры. Из-за кризиса в компании пострадали около 10 тыс. человек, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Клиенты компании рассказали РБК, с какими проблемами они столкнулись из-за этих действий. Большинство из них будут требовать от туроператора компенсации.

Так, запланировавшая свадебное путешествие на Мальдивы Екатерина Берсенева заявила, что ей пришлось заплатить 595 тыс. руб. за поездку вместо 315 тыс. руб. О том, что туроператор отменил туры, женщина узнала из СМИ. По ее словам, в компании ей пообещали «чуть ли не 100-процентную гарантию, что все будет отлично». Перед вылетом туроператор не смог уточнить, прошла ли оплата отеля.

«Мы прилетели, после восьмичасового перелета мы подходим к стойке, где ожидают обычно туристов, а нам говорят, что ваш номер забронирован, но не оплачен. И все. Когда ты бронируешь через тур — это одна стоимость, а когда ты бронируешь в отеле — это совершенно другая стоимость», — рассказала Берсенева. Она добавила, что изначально отдала за путевку 315 тыс. руб, но из-за проблем «Натали Турс» ей пришлось доплатить 280 тыс. руб за оплату проживания.

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Другая клиентка туроператора, Татьяна Татьянкина, рассказала, что приобрела тур 27 июня и узнала об аннулировании поездок из СМИ. «Нами заполнена форма на возврат денежных средств за вычетом авиабилетов. Вернут ли их, я не знаю. Мною подана электронная жалоба в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку в отношении руководства «Натали Турс» о хищении и растратах денежных средств туристов, оплативших туры через данного туроператора», — сказала она. Женщина отметила, что планирует воспользоваться авиабилетами, купленными в рамках путевки, и самостоятельно оплатить отель.

Теги: «Натали Турс» , проблемы , туристы
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