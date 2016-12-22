Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс»

Прокуратура Москвы проводит проверку российского туроператора «Натали Турс» после обращений граждан, сообщила РБК официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с обращениями граждан прокуратура города Москвы проводит проверку в отношении туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — сказала она.

По словам Нефедовой, ход проверки взял на контроль столичный прокурор Владимир Чуриков.

4 июля президент «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. На следующий день туроператор начал выплачивать компенсации туристам по несостоявшимся поездкам. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил в связи с ситуацией вокруг туроператора, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет.

Как рассказала в начале июля пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, количество пострадавших от кризиса в компании «Натали Турс» достигает 10 тыс. человек. По ее словам, финансовых гарантий компании не хватит для полной компенсации.