Один из подозреваемых признался в нанесении ударов ножом фигуристу Тену

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена дали признательные показания в совершении этого преступления и предоставили следствию улики. Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты.

Один из подозреваемых Арман Кудайбергенов в ходе следственных действий показал место, где было спрятано оружие убийства — нож. В свою очередь, другой подозреваемый Нуралы Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Тену.

По данному делу был назначен ряд экспертиз. Помимо этого следователи установили свидетелей преступления, с которыми было проведено опознание подозреваемых.​

Фигурист Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате после нападения бандитов. Они ранили его ножом, когда спортсмен попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. В результате ранения фигурист потерял около трех литров крови и скончался через пару часов после произошедшего. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Позднее оперативники задержали двоих подозреваемых в преступлении.