В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном

В казахстанском городе Алма-Ата прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпиады в Сочи фигуристу Денису Тену. Об этом сообщает Tengri News.
Церемония прощания прошла во дворце спорта имени Балуана Шолака. Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, а также певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, отмечает издание. Также на траурную церемонию пришел казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. «Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше», — сказал он.
После окончания гражданской панихиды гроб с телом Тена был вынесен из дворца спорта.
Денис Тен скончался 19 июля в возрасте 25 лет. Он был ранен в результате потасовки с неизвестными, которые хотели украсть зеркало с его машины. Фигурист скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пятницу, 20 июля, были задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена. Один из них признал свою вину. Подозреваемые заявили, что не знали, на кого напали, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.
Тен в 2014 году получил «бронзу» по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Сочи. Его награда стала единственной медалью сборной Казахстана на этих Играх и первой в истории независимости страны, которую она получила в фигурном катании.