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В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном
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В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном
Общество, 09:26
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В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном

В казахстанском городе Алма-Ата прошла гражданская панихида по умершему призеру Олимпиады в Сочи фигуристу Денису Тену. Об этом сообщает Tengri News.

Церемония прощания прошла во дворце спорта имени Балуана Шолака. Проститься с фигуристом пришли жители Алма-Аты, а также певцы, музыканты, чиновники и спортсмены, отмечает издание. Также на траурную церемонию пришел казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. «Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше», — сказал он.

После окончания гражданской панихиды гроб с телом Тена был вынесен из дворца спорта.

Призер сочинской Олимпиады Денис Тен умер после нападения бандитов
Общество


Денис Тен скончался 19 июля в возрасте 25 лет. Он был ранен в результате потасовки с неизвестными, которые хотели украсть зеркало с его машины. Фигурист скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пятницу, 20 июля, были задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена. Один из них признал свою вину. Подозреваемые заявили, что не знали, на кого напали, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

Тен в 2014 году получил «бронзу» по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Сочи. Его награда стала единственной медалью сборной Казахстана на этих Играх и первой в истории независимости страны, которую она получила в фигурном катании.

Теги: Олимпиада в Сочи , Алма-Ата , фигурное катание
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