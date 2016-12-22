Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»

Германия согласна принять активистов неправительственной гуманитарной организации «Белые каски», ранее эвакуированных с юго-запада Сирии после занятия большей его части правительственными войсками, заявил глава МИД страны Хайко Маас. Об этом говорится в официальном сообщении немецкого дипведомства.

Министр отметил, что его страна членов «Белых касок», а также членов их семей. Он подчеркнул, что те, кто ранее «спасали других людей», теперь «нуждаются в помощи сами». ​«Продолжающееся военное наступление сирийского режима и рост его приобретений на юге Сирии создали острую угрозу для «белых касок» и их семей». — объяснил министр.

Предоставление защиты членам белых касок является продолжением выражения политики Германии в области миграции, подчеркнул Маас. Он отметил, что за время сирийского конфликта «Белые каски» спасли около 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что израильские военные вывели по запросу США, Канады и европейских стран 800 представителей неправительственной организации, а также членов их семей. О готовности принять их уже заявили США и Канада. О планах эвакуировать членов некоммерческой организации стало известно после того, как в результате продолжающегося с середины июня наступления сирийской армии в провинциях Кунейтра и Дараа большая часть региона перешла под контроль Дамаска.

«Белые каски» созданы на второй год сирийской гражданской войны в 2013 году, с декларированной целью спасения мирных жителей во время конфликта на территориях, подконтрольных оппозиции. Финансовую, организационную и другую поддержку движения изначально осуществляла Великобритания, затем финансирование во многом взял на себя Госдеп США. «Белые каски» неоднократно выступали с заявлениями о применении сирийской армией запрещенных боеприпасов, в том числе кассетных и химических, их сообщения на Западе демонстрировались как доказательства военных преступлений Дамаска. В то же время сирийское правительство и союзная им Россия неоднократно обвиняла «Белые каски» в «инсценировках» видео- и фотоматериалах о жертвах и разрушениях, подтасовке фактов и деже «сотрудничестве с террористами».

