AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок»

Одна из групп сирийской неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» и их родственники не смогла добраться до границы во время эвакуации из юго-западной части Сирии. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в правительстве Канады.
По словам собеседника агентства, в данное время эта группа находится в Сирии. «Неизвестно, удастся ли провести повторную операцию по их эвакуации», — уточнил он.
О том, что израильские военные вывели по запросу США, Канады и европейских государств 800 представителей НПО и членов их семей, ранее сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). О готовности принять их заявили США и Канада, а также Германия. О планах эвакуировать их стало известно после того, как в результате продолжающегося с середины июня наступления армии Сирии в провинциях Кунейтра и Дараа большая часть региона перешла под контроль Дамаска. В связи с этим западные партнеры США обеспокоились безопасностью «Белых касок».