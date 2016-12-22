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Посольство предрекло снижение химических атак после вывода «Белых касок»
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Посольство предрекло снижение химических атак после вывода «Белых касок»
Политика, 19:19
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Посольство предрекло снижение химических атак после вывода «Белых касок»

После вывода из Сирии членов неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» количество провокаций с применением химического оружия в регионе снизится, говорится в сообщении российского посольства в Израиле в Twitter.

«Шанс, что «Белые каски» будут использовать хлор для проведения химической провокации на юго-западе Сирии, уменьшился», — написали в дипмиссии.

22 июля Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей из-за угрозы жизням. В израильском МИДе сообщили, что вывезли с сирийской территории 800 человек.

Принять активистов согласились в Германии. По словам главы немецкого МИДа Хайко Мааса, угрозу для «Белых касок» создают правительственные войска Сирии, которые продолжают наступление на юге страны.

Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Политика

По данным источника AFP в правительстве Канады, одной из групп активистов не удалось покинуть Сирию. Собеседник агентства не уточнил число оставшихся на сирийской территории «Белых касок».

«Белые каски» появились в 2013 году, их целью является спасение мирных жителей во время военного конфликта. Активисты неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химического оружия, в Дамаске и Москве их обвинения называли инсценировками.

Теги: Посольство , Сирия , химическая атака
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