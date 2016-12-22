Посольство предрекло снижение химических атак после вывода «Белых касок»

После вывода из Сирии членов неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» количество провокаций с применением химического оружия в регионе снизится, говорится в сообщении российского посольства в Израиле в Twitter.

«Шанс, что «Белые каски» будут использовать хлор для проведения химической провокации на юго-западе Сирии, уменьшился», — написали в дипмиссии.

22 июля Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей из-за угрозы жизням. В израильском МИДе сообщили, что вывезли с сирийской территории 800 человек.

Принять активистов согласились в Германии. По словам главы немецкого МИДа Хайко Мааса, угрозу для «Белых касок» создают правительственные войска Сирии, которые продолжают наступление на юге страны.

По данным источника AFP в правительстве Канады, одной из групп активистов не удалось покинуть Сирию. Собеседник агентства не уточнил число оставшихся на сирийской территории «Белых касок».

«Белые каски» появились в 2013 году, их целью является спасение мирных жителей во время военного конфликта. Активисты неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химического оружия, в Дамаске и Москве их обвинения называли инсценировками.