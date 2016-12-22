«Натали Турс» начала выплачивать компенсации за аннулированные путевки

Компания «Натали Турс» приступила к выдаче компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщается на сайте компании.

За 4 июля на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб. Также есть и альтернативные механизмы получения компенсации. «Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что туристы также могут получить компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период.

По данным компании, компенсация в виде авиабилетов способна покрыть до 30% возможных потерь туристов.

Об аннулировании путевок до 30 сентября сообщил президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев 4 июля. 29 июня туроператор заявил о ​прекращении чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию.