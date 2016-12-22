В Совфеде связали с выборами на Украине идею санкций против портов России

Идея Киева ввести санкции в отношении российских портов на Черном море связана с предстоящими в 2019 году выборами президента Украины, заявила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, подобные заявления будут появляться все чаще «по мере приближения президентских выборов» и они «уже никого не удивляют». Сенатор также напомнила, что ранее экс-главком украинских Военно-морских сил Сергей Гайдук предложил заминировать азовскую акваторию для борьбы с действиями России.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 21 июля рассказал , что власти страны обсуждают с США и европейскими государствами возможность ввести санкции против портов России в Черном море. Он отметил, что необходимость в таких мерах обусловлена тем, что российская сторона блокирует Азовское море и препятствует работе украинских портов.

В мае Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия ужесточила свою политику по досмотру и задержанию судов в Азовском море, идущих в порт Мариуполя. В июле украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев не станет «мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей» и рассказал, что поручил их защиту министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС.