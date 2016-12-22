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Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов
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Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов
Украинский кризис, 13:38
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Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, соответствующие переговоры Киев ведет с США и европейскими государствами. Причина — блокировка, по мнению Украины, Россией Азовского моря и досмотры украинских судов
Владимир Омелян (Фото: Личная страница Ivan Narodniy в Facebook)

Украинские власти ведут переговоры с США и европейскими странами о возможном введении санкций против черноморских портов России. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» министр инфраструктуры республики Владимир Омелян.

Необходимость таких мер глава украинского ведомства объяснил тем, что, по мнению украинской стороны, Россия блокировала Азовское море.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что волна санкций против России только увеличивается. По его мнению, новые ограничения должны последовать за строительство Крымского моста через Керченский пролив.

«Последнее рассмотрение в конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства России. Мы видим, что уже шесть человек из ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — добавил Омелян.

В начале мая Госпогранслужба Украины заявила, что Россия начала проводить жесткие досмотры и задержания в Азовском море судов, которые следуют в Мариупольский морской порт. Украинские военные отметили, что ежедневно российские пограничники останавливают невоенные суда, в том числе туристические, для досмотра и для установления личностей всех членов экипажей.

Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море
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Министерство инфраструктуры Украины приводило статистические данные, согласно которым в период с 29 апреля по 9 июля Россия задержала для досмотра 93 судна, которые следовали в украинские порты через Керченский пролив. Ведомство обещало обратиться в российский МИД с протестом по поводу этого. Президент республики Петр Порошенко пригрозил, что помешает действиям России в Азовском море.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Украина , Азовское море , Санкции , Черное море
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