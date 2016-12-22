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Сечин назвал максимальную цену на нефть к концу года
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Сечин назвал максимальную цену на нефть к концу года
Экономика, 14:02
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Сечин назвал максимальную цену на нефть к концу года

Максимальная цена на нефть составит $80 за баррель. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о стоимости нефти в конце года.

Сечин отметил, что для собственного бюджета в компании закладывается цена $63 за баррель. «Значит, сегодня мы видим цену порядка $75, я думаю, что ну примерно в этих пределах цена и будет находиться — $75, максимум $80 за баррель», — сказал он.

По данным торгов на бирже ICE по состоянию на 13:27 мск 22 июля, сентябрьский фьючерс на нефть Brent составляет $73, на нефть WTI — $68,13.

Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть
Экономика

В июне РБК сообщал, что, как полагает Министерство экономического развития, базовый сценарий по нефти предполагает, что в 2019 году цена на нефть составит $63,4 за баррель. При этом ведомство прогнозирует к 2024 году ее снижение до $53,5 за баррель.

В начале июня агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вашингтон попросил Саудовскую Аравию и некоторых членов ОПЕК нарастить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день. Просьба США связана с рекордным за последние три года ростом стоимости нефти, когда 17 мая баррель достиг $80. После этого сообщения газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Саудовской Аравии написала, что Эр-Рияд впервые за два года увеличил объемы добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день.

В июле президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами на нефть. «ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», — сказал он.
Теги: Иван Сечин , цена на нефть , «Роснефть»
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