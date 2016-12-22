ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,35 62,33 EUR Нал. 74,05 72,74 USD Бирж. 62,77 -0,03 EUR Бирж. 73,29 +0,64 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6329,80 -20,20 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами
Лента новостей
Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью 20:57, Общество Черчесов рассказал об эмоциях после победы над Испанией 20:56, Спорт Медведев поздравил сборную России словом «молодцы» 20:49, Общество Из вице-премьеров в президенты: зачем Россия отправляет Дворковича в ФИДЕ 20:48, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 20:36, Партнерский материал Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией 20:32, Общество Глава Минспорта назвал историческим праздником победу над Испанией 20:30, Общество Акинфеев рассказал о надежде на пенальти перед матчем с Испанией 20:25, Спорт СМИ сообщили о гибели рэпера Smoke Dawg в Торонто 20:21, Общество Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж 20:21, Фотогалерея  Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами 20:11, Экономика Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча ЧМ-2018 с Испанией 20:04, Спорт Сборная России обыграла Испанию в 1/8 ЧМ-2018. Реакция 19:59, Общество В Балтфлоте рассказали о выводе всех своих кораблей в море 19:54, Общество Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018 19:41, Спорт Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 19:32, Спецпроект РБК Спорт Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora 19:30, Общество Впервые в истории в матче чемпионата мира произошла четвертая замена 19:08, Спорт Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России 18:58, Общество В МВД опровергли задержание бразильских болельщиков в Чувашии 18:57, Общество В московской фан-зоне на матч Россия — Испания собрались 100 тыс. человек 18:55, Общество В результате взрыва в Мали пострадали 8 французских военных 18:34, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 18:25, РБК и Ингосстрах В Нефтеюганске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе 18:07, Общество Сборная России сравняла счет в матче с Испанией 17:43, Спорт Захвативший заложницу в московском «Дикси» объяснил свой поступок 17:37, Общество Полезные штучки: 7 лучших приложений в дорогу 17:19, РБК Стиль и ASUS Участок трассы Москва — Санкт-Петербург закрыли из-за горящего бензовоза 17:16, Общество
Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами
Экономика, 20:11
0
Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами
Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипулировать мировым рынком нефти. Он напомнил, что именно США защищают членов картеля

В эфире утренней программы на телеканале Fox News ведущая спросила Трампа, происходят ли манипуляции на мировом рынке нефти. В ответ на это глава Белого дома заявил, что этим занимается ОПЕК.

«ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Трамп уже не первый раз критикует ОПЕК. В середине июня в своем аккаунте в Twitter он объяснил высокие цены на нефть тем, что «картель взялся за старое».

Также глава Белого дома предупредил, что Вашингтон обязательно введет санкции против европейских компаний, если те продолжат вести дела с Ираном после американских ограничений.

Между тем ранее к росту цен на нефть привело заявление самого Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном в середине мая. Тогда баррель Brent впервые с 2014 года превысил $80.​

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести против Тегерана самые серьезные за всю историю санкции. Тогда же он выдвинул Ирану 12 требований, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , ОПЕК
Главное
Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018 Спорт
Главное
Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018 Спорт
Сборная России обыграла Испанию в 1/8 ЧМ-2018. Реакция Общество
На повышение:Шендерюк-Жидков об уходе из правительства и карьерных планах Калининград
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter