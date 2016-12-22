Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть

Комбинация новостей из США и Ливии, а также опасения из-за торговой войны привели к самому резкому снижению цен на нефть за два с половиной года. Впрочем, рубль этих колебаний почти не заметил

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Очередной раунд торговой войны США и Китая, события в Ливии и заявления Вашингтона об Иране привели к новым глобальным последствиям для мировой экономики — резкому, хотя и непродолжительному, падению цен на нефть. Сорт Brent (российская Urals является его производной), цена которого еще 10 июля достигала $79 за баррель, теперь торгуется по $73–74. Темпы падения котировок стали рекордными за два с половиной года. Впрочем, в условиях бюджетного правила влияние таких скачков на российскую экономику некритично: рубль по итогам колебаний не показал резкого снижения, а бюджет в этом году балансируется при нефти не выше $50 за баррель.

США и Ливия

Обвал произошел во второй половине дня 11 июля, однако он остановился ближе к концу дня, и в четверг, 12 июля, Brent торговался вокруг отметки $73–74, постепенно восстанавливаясь после шока (уровень котировок практически не опускался ниже, чем был при прошлом закрытии торгов). Bloomberg вскоре после падения котировок связал его с очередным раундом торговой войны. В среду США подготовили новый список товаров из Китая, на которые будут введены пошлины 10%, — из-за этих мер под тарифными ограничениями окажутся товары на общую сумму $200 млрд. Китай в ответ уже пообещал подать жалобу на действия Вашингтона в ВТО и принять контрмеры.

«Цены на нефть упали, несмотря на значительное сокращение запасов в США, так как опасения возможного дефицита на рынке ослабевают», — написал в обзоре аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. «Негативную динамику усугубили заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что США могут в порядке исключения разрешить некоторым странам покупать иранскую нефть и после 4 ноября, когда в силу вступят американские санкции. По сути, это означает, что выпадение иранских поставок будет не таким значительным, как ожидалось, то есть меньше 1,5 млн барр. в сутки», — объясняет он. Таким образом, из-за санкций добыча нефти Ираном упадет не более чем на 1 млн барр. в сутки — до 2,8 млн, прогнозирует аналитик. Экспорт иранской нефти падает в месячном выражении в условиях подготовки Индии к эмбарго в отношении Ирана, а импорт американского сырья индийскими компаниями, напротив, растет — этот фактор сможет нивелировать снижение закупок американской нефти Китаем в случае усугубления торговой войны, сказал РБК аналитик по нефти и газу Sova Capital Митч​ Дженнингс.

Главным триггером обвала цен стало сообщение Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, отметил Дженнингс. NOC в среду объявила о скором возобновлении работы нефтеналивных терминалов Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зуетина и Харига после того, как они перешли под контроль Ливийской национальной армии (ЛНА) и были переданы временному правительству. С конца июня порты удерживались боевиками, которые блокировали поставки сырья объемом 850 тыс. барр. в сутки, сообщала NOC.

«Таким образом, добыча в стране, как ожидается, к концу июля вырастет с нынешних 0,5 млн барр. в сутки до 1 млн барр. в сутки (ранее предполагалось дальнейшее падение до 0,3 млн барр. в сутки)», — объясняет Шейбе. Две эти новости (ситуация в Ливии и заявление Помпео), которые пришли практически одновременно, дали понять, что во втором полугодии на рынке появится дополнительный 1 млн барр. в сутки, который ранее считался «выпавшим», добавляет аналитик.

Уровень цен на нефть, последовавший после обвала, может сохраниться надолго, поскольку падение котировок было вызвано фундаментальными для рынка факторами — заявлениями NOC в Ливии и Помпео в США, сказал РБК ведущий аналитик Uralsib Financial Алексей Кокин.

На уровне спекуляций

Но за резким падением стояли не только фундаментальные факторы. Снижение цен действительно могло подстегнуть и беспокойство участников рынка в отношении возможного ужесточения торговой войны, отмечает Кокин. Оно может вызвать снижение роста в Китае и соседних экономиках и тем самым почти обнулить ожидающийся в 2018–2019 годах прирост потребления в Китае на 400–500 тыс. барр. в сутки, добавил эксперт.

Падение цен на Brent было спекулятивным, поскольку его спровоцировали политические заявления, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В краткосрочной перспективе цены могут пойти вверх из-за санкций против Ирана, а в долгосрочной должны снизиться из-за роста добычи в ОПЕК и США (на 1 млн барр. в сутки в каждом случае), а также из-за возможного отказа от продления сделки по сокращению добычи в ОПЕК в начале 2019 года, рассуждает он.

ОПЕК и страны, не входящие в организацию, в том числе Россия, в конце июня договорились увеличить общую добычу нефти на 1 млн барр. в сутки. Это стало попыткой вернуться к изначальным договоренностям: в конце 2016 года участники соглашения договорились снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, но к маю 2018 года сделка оказалась выполнена на 150% из-за резкого падения добычи нефти в Венесуэле.

Снижение котировок подстегнул и ежемесячный отчет ОПЕК, опубликованный накануне, отмечают в обзоре экономисты Nordea Bank Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Картель отчитался о значимом росте добычи в Саудовской Аравии и «указал на отсутствие рисков возникновения дефицита предложения на горизонте 2018–2019 годов», пишут аналитики.