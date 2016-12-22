Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть

Очередной раунд торговой войны США и Китая, события в Ливии и заявления Вашингтона об Иране привели к новым глобальным последствиям для мировой экономики — резкому, хотя и непродолжительному, падению цен на нефть. Сорт Brent (российская Urals является его производной), цена которого еще 10 июля достигала $79 за баррель, теперь торгуется по $73–74. Темпы падения котировок стали рекордными за два с половиной года. Впрочем, в условиях бюджетного правила влияние таких скачков на российскую экономику некритично: рубль по итогам колебаний не показал резкого снижения, а бюджет в этом году балансируется при нефти не выше $50 за баррель.
США и Ливия
Обвал произошел во второй половине дня 11 июля, однако он остановился ближе к концу дня, и в четверг, 12 июля, Brent торговался вокруг отметки $73–74, постепенно восстанавливаясь после шока (уровень котировок практически не опускался ниже, чем был при прошлом закрытии торгов). Bloomberg вскоре после падения котировок связал его с очередным раундом торговой войны. В среду США подготовили новый список товаров из Китая, на которые будут введены пошлины 10%, — из-за этих мер под тарифными ограничениями окажутся товары на общую сумму $200 млрд. Китай в ответ уже пообещал подать жалобу на действия Вашингтона в ВТО и принять контрмеры.
«Цены на нефть упали, несмотря на значительное сокращение запасов в США, так как опасения возможного дефицита на рынке ослабевают», — написал в обзоре аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. «Негативную динамику усугубили заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что США могут в порядке исключения разрешить некоторым странам покупать иранскую нефть и после 4 ноября, когда в силу вступят американские санкции. По сути, это означает, что выпадение иранских поставок будет не таким значительным, как ожидалось, то есть меньше 1,5 млн барр. в сутки», — объясняет он. Таким образом, из-за санкций добыча нефти Ираном упадет не более чем на 1 млн барр. в сутки — до 2,8 млн, прогнозирует аналитик. Экспорт иранской нефти падает в месячном выражении в условиях подготовки Индии к эмбарго в отношении Ирана, а импорт американского сырья индийскими компаниями, напротив, растет — этот фактор сможет нивелировать снижение закупок американской нефти Китаем в случае усугубления торговой войны, сказал РБК аналитик по нефти и газу Sova Capital Митч Дженнингс.
Главным триггером обвала цен стало сообщение Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, отметил Дженнингс. NOC в среду объявила о скором возобновлении работы нефтеналивных терминалов Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зуетина и Харига после того, как они перешли под контроль Ливийской национальной армии (ЛНА) и были переданы временному правительству. С конца июня порты удерживались боевиками, которые блокировали поставки сырья объемом 850 тыс. барр. в сутки, сообщала NOC.
«Таким образом, добыча в стране, как ожидается, к концу июля вырастет с нынешних 0,5 млн барр. в сутки до 1 млн барр. в сутки (ранее предполагалось дальнейшее падение до 0,3 млн барр. в сутки)», — объясняет Шейбе. Две эти новости (ситуация в Ливии и заявление Помпео), которые пришли практически одновременно, дали понять, что во втором полугодии на рынке появится дополнительный 1 млн барр. в сутки, который ранее считался «выпавшим», добавляет аналитик.
Уровень цен на нефть, последовавший после обвала, может сохраниться надолго, поскольку падение котировок было вызвано фундаментальными для рынка факторами — заявлениями NOC в Ливии и Помпео в США, сказал РБК ведущий аналитик Uralsib Financial Алексей Кокин.
На уровне спекуляций
Но за резким падением стояли не только фундаментальные факторы. Снижение цен действительно могло подстегнуть и беспокойство участников рынка в отношении возможного ужесточения торговой войны, отмечает Кокин. Оно может вызвать снижение роста в Китае и соседних экономиках и тем самым почти обнулить ожидающийся в 2018–2019 годах прирост потребления в Китае на 400–500 тыс. барр. в сутки, добавил эксперт.
Падение цен на Brent было спекулятивным, поскольку его спровоцировали политические заявления, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В краткосрочной перспективе цены могут пойти вверх из-за санкций против Ирана, а в долгосрочной должны снизиться из-за роста добычи в ОПЕК и США (на 1 млн барр. в сутки в каждом случае), а также из-за возможного отказа от продления сделки по сокращению добычи в ОПЕК в начале 2019 года, рассуждает он.
ОПЕК и страны, не входящие в организацию, в том числе Россия, в конце июня договорились увеличить общую добычу нефти на 1 млн барр. в сутки. Это стало попыткой вернуться к изначальным договоренностям: в конце 2016 года участники соглашения договорились снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, но к маю 2018 года сделка оказалась выполнена на 150% из-за резкого падения добычи нефти в Венесуэле.
Снижение котировок подстегнул и ежемесячный отчет ОПЕК, опубликованный накануне, отмечают в обзоре экономисты Nordea Bank Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Картель отчитался о значимом росте добычи в Саудовской Аравии и «указал на отсутствие рисков возникновения дефицита предложения на горизонте 2018–2019 годов», пишут аналитики.
Мимо России
Рубль на нефтяные колебания отреагировал сдержанно. Вечером 11 июля доллар укрепился с 61,7 руб. (17:45 мск) до 62,4 руб. (21:18 мск). Впрочем, уже утром в четверг курс достигал 62,1 руб., а внутридневные колебания не были столь резкими — в районе 20:30 мск доллар торговался по 62,2 руб.
В России действует бюджетное правило: все доходы от нефти дороже $40 поступают в резервы. Минфин неоднократно подчеркивал, что благодаря этому механизму правительству удалось «отвязать» курс рубля от цен на сырье. Что касается бюджета, то на первичном уровне, то есть до исполнения обязательств по обслуживанию госдолга, он в 2018 году сбалансируется уже при цене менее $50 за баррель, говорилось в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» Минфина (*.pdf). Это один из «самых низких уровней среди стран крупных экспортеров углеводородного сырья».
По мнению Кокина из Uralsib Financial, падение цен не скажется на России, поскольку для изменения поведения российских нефтегазовых компаний требуются гораздо большие колебания котировок. Текущие условия благоприятны для российских нефтяных компаний — цены высокие, а курс рубля слабый, отмечает Полищук из Райффайзенбанка: цена на нефть в рублях гораздо выше, чем до кризиса. Нефтяные компании готовы и, скорее всего, будут запускать новые проекты, поскольку их рентабельность сейчас весьма привлекательна, заключил Полищук.