В СПЧ сочли арест россиянки Бутиной в США нарушением прав человека

Арест россиянки Марии Бутиной в США по обвинению в связях с российскими спецслужбами является нарушением прав человека, говорится в письме президента Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова к председателю комиссии по гражданским правам США.

«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации «Право на оружие», занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — написал Федотов.

Глава СПЧ отметил, что считает арест Бутиной чрезмерной мерой наказания, и заявил, что весной 2018 года она давала показания перед спецкомитетом Сената США по разведке. «При этом, несмотря на очевидный интерес к ней со стороны американских правоохранительных органов, она не предпринимала попыток покинуть США или укрыться в российском посольстве», — добавил Федотов.

Он также попросил комиссию по гражданским правам США «предпринять все необходимые усилия» для защиты прав и свобод Бутиной. Кроме того, в СПЧ предложили американской стороне наладить регулярные контакты.

​О задержании Бутиной стало известно 16 июля, позже ее арестовали по обвинению в связях с российской разведкой. В Минюсте США считают, что россиянка, работая в интересах Москвы, налаживала связи с американскими чиновниками. По обвинениям в работе иноагентом без регистрации и сговоре с целью стать агентом ей в сумме грозит 15 лет лишения свободы.

По словам ее адвоката Роберта Дрисколла, дело в отношении Бутиной «не имеет никакого смысла», а сама она не делала вещей, которыми занимаются шпионы. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео потребовал освободить россиянку.