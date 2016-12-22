Адвокат арестованной в США россиянки назвал ее дело «шатким»

Арестованная в США россиянка Мария Бутина не делала ничего, что дает повод фактически назвать ее шпионом, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл. «Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — заверил адвокат

Адвокат задержанной в Вашингтоне 15 июля россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл охарактеризовал обвинения против нее как «чрезвычайно шаткие». Об этом адвокат заявил в интервью ТАСС.

«Не уверен, каковы были мотивы прокуроров. Однако утверждение, что она является по сути шпионкой, с моей точки зрения, не подкрепляется ее поведением, особенно если учесть, сколько за ней следили», — Дрисколл.

«Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — уточнил он.

Дрисколл также рассказал, что дело Бутиной не связано с расследованием вмешательства России в выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. «Нет, и я говорил с юристами спецпрокурора Мюллера на этот счет», — рассказал Дрисколл. «Они не имели ничего общего ни с обыском, ни с арестом. Им известно о данном деле, но этим все и ограничивается, они не были никоим образом к нему причастны», — уточнил Дрисколл.

​Он также не смог сказать, будет ли защита подавать апелляцию на содержание Бутиной под стражей. «Не уверен, будем мы подавать апелляцию или нет. Может — будем, может — нет. Однако мы можем вновь рассмотреть данный вопрос на каком-то этапе, когда это станет оправданным», — пояснил он.

Адвокат рассказал, что Он был нанят представлять интересы Бутиной в феврал. Бутиной понадобился юрист, потому что ее весной вызвал давать показания специальный комитет по разведке сената. Бутина тогда несколько часов под присягой отвечала на вопросы американских законодателей и предоставила им интересовавшие их документы. «Я был с ней, когда она давала показания спецкомитету по разведке Сената», — сказал Дрисколл.

Он также заявил, что защита пока не собираются обращаться к правительству России с просьбой об оказании содействия в ее деле.