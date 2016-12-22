ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,98 62,97 EUR Нал. 75,15 73,76 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7278,98 -162,92 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Адвокат арестованной в США россиянки назвал ее дело «шатким»
Лента новостей
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6 05:16, Общество Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР 05:00, Политика Россияне не пострадали при крушении плавающего автобуса в Миссури 04:40, Общество В Минфине США назвали условия для торговой сделки с Китаем 04:25, Экономика NYT узнала о секретной записи беседы Трампа о выкупе для модели Playboy 04:12, Политика NBC узнал о готовности Ирана к масштабным кибератакам в США и ЕС 04:07, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 03:59, РБК и Ингосстрах Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины 03:32, Политика В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих ВСУ на украинских минах 03:11, Политика Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций 03:00, Политика Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за оскорблений в Twitter 02:55, Общество Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа 02:15, Политика Трамп назвал лицемерами критиковавшие его за мягкость с Путиным СМИ 01:56, Политика В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата 01:56, Общество Израильский военнослужащий погиб при обстреле на границе сектора Газа 01:26, Политика МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком 01:13, Политика S&P поверило в способность России пережить шоки от новых санкций 00:35, Экономика Минприроды пообещало рассмотреть проект о стратегически важных медведях 00:23, Общество Колобков попросил Путина внедрить Fan ID в чемпионате России по футболу 00:05, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 20 июл, 23:59, РБК и IWC Брестский клуб ответил на фото «дома для Марадоны» за $20 млн в Минске 20 июл, 23:58, Общество PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков покинет свой пост 20 июл, 23:53, Общество Личный состав МВД Дагестана подняли по тревоге после обстрела патруля 20 июл, 23:28, Общество Посольство Украины сообщило о выделении Киеву $200 млн от США на оборону 20 июл, 23:13, Политика В Минобороны сообщили о попытке прорыва боевиков в Сирии из Идлиба в Хомс 20 июл, 23:00, Политика Одежда с мозгами: как вещи заменяют врачей, тренеров и смартфоны 20 июл, 23:00, РБК и Ингосстрах Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group 20 июл, 22:35, Бизнес При нападении на патруль ДПС в Дагестане погибли двое полицейских 20 июл, 22:24, Общество
Адвокат арестованной в США россиянки назвал ее дело «шатким»
Политика, 06:13
0
Адвокат арестованной в США россиянки назвал ее дело «шатким»
Арестованная в США россиянка Мария Бутина не делала ничего, что дает повод фактически назвать ее шпионом, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл. «Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — заверил адвокат

Адвокат задержанной в Вашингтоне 15 июля россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл охарактеризовал обвинения против нее как «чрезвычайно шаткие». Об этом адвокат заявил в интервью ТАСС.

«Не уверен, каковы были мотивы прокуроров. Однако утверждение, что она является по сути шпионкой, с моей точки зрения, не подкрепляется ее поведением, особенно если учесть, сколько за ней следили», — Дрисколл.

«Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — уточнил он.

Дрисколл также рассказал, что дело Бутиной не связано с расследованием вмешательства России в выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. «Нет, и я говорил с юристами спецпрокурора Мюллера на этот счет», — рассказал Дрисколл. «Они не имели ничего общего ни с обыском, ни с арестом. Им известно о данном деле, но этим все и ограничивается, они не были никоим образом к нему причастны», — уточнил Дрисколл.

​Он также не смог сказать, будет ли защита подавать апелляцию на содержание Бутиной под стражей. «Не уверен, будем мы подавать апелляцию или нет. Может — будем, может — нет. Однако мы можем вновь рассмотреть данный вопрос на каком-то этапе, когда это станет оправданным», — пояснил он.

Адвокат рассказал, что Он был нанят представлять интересы Бутиной в феврал. Бутиной понадобился юрист, потому что ее весной вызвал давать показания специальный комитет по разведке сената. Бутина тогда несколько часов под присягой отвечала на вопросы американских законодателей и предоставила им интересовавшие их документы. «Я был с ней, когда она давала показания спецкомитету по разведке Сената», — сказал Дрисколл.

Он также заявил, что защита пока не собираются обращаться к правительству России с просьбой об оказании содействия в ее деле.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: обвинения , арест , адвокат
Главное
Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций Политика
Материалы по теме
США выдвинули новое обвинение против россиянки Бутиной Политика
МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter