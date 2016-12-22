ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы

Информационная база судов Москвы более не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел, которых обвиняют в государственной измене или шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Собеседник агентства пояснил, что это связано с маркировкой данных уголовных дел грифом «совершенно секретно».
В Мосгорсуде не смогли развернуто прокомментировать эту информацию. Собеседник РБК сказал, что, действительно, «есть обновления в работе портала», но заверил, что это никак не связано с какими-то конкретными обвиняемыми.
Фамилии обвиняемых в госизмене стали пропадать из информации о делах некоторое время назад. Так, в минувший четверг журналисты обратили внимание на решение о заключении под стражу некоего обвиняемого по этой статье, которое Лефортовский суд Москвы принял 4 июля. В карточке дела на портале московских судов имя обвиняемого скрыто. Правозащитники полагают, что речь идет о жительнице Калининграда Антонине Зиминой.