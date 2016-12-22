ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,12 62,68 EUR Нал. 75,13 73,54 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7393,80 -103,20 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы
Лента новостей
Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили враждебный беспилотник 19:07, Политика Суд отклонил иск Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры 18:57, Политика ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы 18:51, Общество СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе 18:44, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 18:29, Партнерский материал В воскресенье в Москве объявили желтый уровень погодной опасности 18:27, Общество Игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры 18:26, Спорт Лавров потребовал от Помпео освободить арестованную россиянку Бутину 18:20, Политика Жительница Екатеринбурга пожаловалась на таксиста после травмы руки 18:03, Общество Журналист из Японии о русских, которые любят отвлекаться, даче и шашлыках 17:57, РБК и Subaru В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина в Вашингтон 17:50, Политика Путин назвал город Гороховец «исторической жемчужиной» России 17:40, Общество Российский пилот «Формулы-1» показал лучший результат в карьере 17:25, Спорт Путин и Макрон обсудили совместную помощь населению Сирии 17:08, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 17:08, РБК Стиль и ASUS Подаренный Путиным Трампу мяч отдали на проверку спецслужбе 16:56, Политика СБУ задержала планировавшего взорвать поезд из гранатомета диверсанта 16:46, Общество «Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево 16:27, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 16:27, РБК и Volkswagen Teramont Посол России рассказал о ходе переговоров по продаже С-400 Катару 16:27, Политика СМИ сообщили о гибели двух человек в ДТП на парковке автосалона в Москве 16:08, Общество Британские эксперты начали искать следы «Новичка» в общественных туалетах 15:57, Общество ЦСКА упустил победу в товарищеском матче с новичком премьер-лиги 15:55, Спорт В Крыму заявили о попытке заставить экипаж «Норда» сменить гражданство 15:49, Общество СК возбудил уголовное дело после убийства двух полицейских в Дагестане 15:48, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:43, РБК и Sony Bravia Три человека погибли при столкновении грузовика и маршрутки в Ленобласти 15:34, Общество В Самаре нашли мертвой пропавшую 7-летнюю девочку 15:15, Общество
ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы
Общество, 18:51
0
ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы

Информационная база судов Москвы более не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел, которых обвиняют в государственной измене или шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

Собеседник агентства пояснил, что это связано с маркировкой данных уголовных дел грифом «совершенно секретно».

Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное
Политика

В Мосгорсуде не смогли развернуто прокомментировать эту информацию. Собеседник РБК сказал, что, действительно, «есть обновления в работе портала», но заверил, что это никак не связано с какими-то конкретными обвиняемыми.

Фамилии обвиняемых в госизмене стали пропадать из информации о делах некоторое время назад. Так, в минувший четверг журналисты обратили внимание на решение о заключении под стражу некоего обвиняемого по этой статье, которое Лефортовский суд Москвы принял 4 июля. В карточке дела на портале московских судов имя обвиняемого скрыто. Правозащитники полагают, что речь идет о жительнице Калининграда Антонине Зиминой.

Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии Еще 3 фото
Фотогалерея

Теги: уголовное судопроизводство , госизмена
Главное
Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили враждебный беспилотник Политика
Материалы по теме
Пайсон подал в отставку после обысков в «Роскосмосе» по делу о госизмене Политика
Мосгорсуд оставил под стражей подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter