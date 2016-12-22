Правозащитники сообщили об аресте жительницы Калининграда за госизмену

Жительницу Калининграда Антонину Зимину этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Человек с таким же именем возглавлял Балтийский центр диалога культур и является экспертом по Прибалтике в Фонде Горчакова

Фото: Антонина Зимина / Facebook

Жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в госизмене, сообщил РБК член московской Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, девушку задержали в Калининграде, а затем этапировали в Москву.

«Я видел ее. Она переживает, рассказала, что была этапирована из Калининграда, везли ее вначале самолетом, затем автомобилем, и в итоге оказалась в «Лефортово» 4 июля. Содержится она одна, каких-то серьезных жалоб на условия нет, у нее есть холодильник и телевизор. На необходимость оказать ей медицинскую помощь мы обратили внимание изолятора; она просила, чтобы ее осмотрели узкие специалисты», — рассказал РБК член московской ОНК Иван Мельников.

О задержании Зиминой также рассказал другой член ОНК — Александр Ионов телеканалу «Дождь». По словам Ионова, Зимину задерживали сотрудники ФСБ. Он сказал, что девушка находится в «подавленном состоянии».

4 июля Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство о заключении под стражу некоего обвиняемого по ст. 275 УК («Государственная измена»), следует из данных портала московских судов. Имя этого обвиняемого в карточке дела скрыто. Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила РБК, что пока не может уточнить имя обвиняемого: судья, вынесшая решение по этому ходатайству, до 3 августа удалилась в совещательную комнату на приговор по другому уголовному делу, и получить от нее какую-либо информацию пока нельзя.

Антонина Зимина указана независимым экспертом на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Ее профессиональные интересы — внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии. Директор по связям с общественностью Фонда Горчакова Иван Ксенофонтов сообщил РБК, что о задержании Антонины Зиминой узнал из СМИ.

«Мы располагаем информацией из СМИ по поводу того, что с ней произошло. Какой-то другой информации у нас пока нет. Она входит в клуб друзей Фонда Горчакова, она не сотрудник фонда», — отметил он.

По словам Ксенофонтова, Зимина помогала в организации мероприятий фонда, в особенности научно-образовательной программы «Балтийский диалог» в 2014 году в Калининграде. «Насколько я знаю, Антонина Зимина — достаточно известный политолог у себя в городе», — добавил он.

«Мы уверены в том, что правоохранительные органы разберутся и мы получим от них объективную информацию, которая прояснит ​ситуацию», — заключил Ксенофонтов.

По данным СПАРК, Антонина Константиновна Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО «Балтийский центр диалога культур».