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Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа
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Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа
Политика, 02:15
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Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа

Власти Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь движения Фаузи Бархум. По его словам, договоренность была достигнута «усилиями Египта и ООН».

Накануне Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции в секторе Газа. По словам главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана, к этому израильских военных подталкивают «действия лидеров ХАМАС».

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После этого ВВС Израиля нанесли множественные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В ответ палестинцы обстреляли территорию Израиля, при этом погиб израильский военнослужащий. Также израильская система ПВО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные с территории сектора Газа.

Теги: Израиль , ХАМАС , сектор Газа , перемирие
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