Израильский военнослужащий погиб при обстреле на границе сектора Газа

Военнослужащий армии Израиля погиб при обстреле со стороны палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (IDF).

«Сегодня солдат был убит при выполнении боевой задачи у южной части сектора Газа. В ходе инцидента группа террористов открыла огонь по военнослужащим, тяжело ранив одного из них. Позже он скончался от ранения», -указывается в сообщении. В ведомстве принесли свои соболезнования родственникам погибшего солдата.

В ответ израильская армия поразила 40 военных целей, подконтрольных палестинскому исламистскому движению ХАМАС. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

«В ответ на сегодняшнее нападение, в ходе которого был убит израильский солдат, Армия обороны Израиля нанесла удары по 40 военным целям, включая две штаб-квартиры батальонов ХАМАС — в Зейтуне и Хан-Юнисе», — написал Конрикус.

Израильские ВВС 20 июля провели масштабную атаку по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинцев. После ударов израильских военных из сектора Газа вылетели три ракеты, две из них удалось перехватить системе ПВО «Железный купол».