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Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции
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Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции
Политика, 19:53
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Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил правящее в секторе Газа движение ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Действия лидеров ХАМАС лишают нас выбора, в этой ситуации мы вынуждены будем начать болезненную, широкомасштабную военную операцию», — сказал Либерман. Министр отметил, что ответственность за кризис несет ХАМАС, однако расплачиваться за его политику придется жителям сектора Газа.

По словам министра, новая операция будет крупнее, чем операция «Нерушимая скала», которая проводилась в 2014 году.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова наращивать интенсивность ударов по сектору Газа настолько, насколько это будет необходимо.

Израиль объявил о масштабной операции против ХАМАС днем 14 июня. Истребители израильской армии нанесли удары по десяткам целей в секторе Газа. Палестинские боевики ответили на бомбардировки ракетными и минометными обстрелами юга Израиля.
Теги: Израиль , ХАМАС
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