Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил правящее в секторе Газа движение ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Действия лидеров ХАМАС лишают нас выбора, в этой ситуации мы вынуждены будем начать болезненную, широкомасштабную военную операцию», — сказал Либерман. Министр отметил, что ответственность за кризис несет ХАМАС, однако расплачиваться за его политику придется жителям сектора Газа.

По словам министра, новая операция будет крупнее, чем операция «Нерушимая скала», которая проводилась в 2014 году.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова наращивать интенсивность ударов по сектору Газа настолько, насколько это будет необходимо.