ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,09 62,89 EUR Нал. 75,15 73,58 USD Бирж. 63,53 -0,13 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7343,00 -132,30 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25060,50 -0,02% Nasdaq 7819,73 -0,07%
Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа
Лента новостей
В Госдепе заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе 22:16, Политика «Спартак» разгромил «Трабзонспор» в контрольном матче 22:13, Спорт Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России 22:01, Экономика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 21:59, РБК и «Шелл» ФСБ спрогнозировала рост тарифов на связь на 10% из-за «закона Яровой» 21:51, Общество В Москве произошло третье вооруженное ограбление за три дня 21:49, Общество Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа 21:20, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 20:59, Партнерский материал Киев назвал неприемлемой идею проведения референдума в Донбассе 20:56, Политика СМИ узнали об улучшении предложения «Монако» по Головину 20:55, Спорт В издательстве рассказали о смерти Марии Спивак из-за болезни 20:45, Общество Киев вызвал посла Италии из-за слов главы МВД о «фальшивом» Евромайдане 20:38, Политика Строительный кран упал на дорогу в Петербурге 20:33, Общество Пострадавшего от «Новичка» британца выписали из больницы 20:26, Общество Пенсионный фонд представил расчеты по увеличению пенсий 20:23, Экономика США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе 20:14, Политика ПФР назвал сумму маткапитала после «разморозки» индексации 20:10, Экономика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 19:59, РБК и Ингосстрах Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции 19:53, Политика Путин пообещал обсудить с ФИФА проведение женского ЧМ в России 19:40, Общество В Екатеринбурге в течение 18 дней будут отключать телевидение и радио 19:36, Общество Черчесов взял в Калининграде автограф у Путина 19:25, Общество Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 19:17, РБК и Renault Ибрагимович объявил о проигранном Бекхэму пари после ЧМ-2018 19:16, Спорт Какие новинки представили на 70-м авиасалоне «Фарнборо» 19:16, Фотогалерея  Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд руб. для врачей 19:11, Экономика Украинским борцам отказали в призовых за медали турнира в России 19:08, Политика Путин пообещал подумать над возвращением пива на стадионы 19:07, Общество
Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа
Политика, 21:20
0
Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа

​Военно-воздушные силы Израиля нанесли множественные удары по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице израильской армии в Twitter.

«Истребители ВВС провели масштабную атаку на военные цели ХАМАС во всей части сектора Газа», — сообщили Силы обороны Израиля. Военные уточнили, что все еще ведут бои в разных территориях.

В армии Израиля подчеркнули, что начали атаку после того, как израильских солдат обстреляли с территории сектора Газа. «ХАМАС решил эскалировать ситуацию с безопасностью и получит последствия за свои действия», — добавили в армии Израиля.

После атаки Израиля с территории сектора Газа вылетели три ракеты, две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции
Политика

14 июля Израиль атаковал десятки целей ХАМАС в секторе Газа. Свои действия Тель-Авив назвал ответом на обстрелы с палестинской территории. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что будет «наращивать» атаки в случае необходимости. Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман предупредил ХАМАС о возможности проведения «крупной и болезненной» операции.

Движение ХАМАС признано в Израиле террористической организацией. Стороны конфликта регулярно обмениваются ударами.

Теги: Израиль , сектор Газа , атака
Главное
ФСБ спрогнозировала рост тарифов на связь на 10% из-за «закона Яровой» Общество
Материалы по теме
Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции Политика
Нетаньяху заявил о готовности Израиля продолжить обстрелы ХАМАС Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter