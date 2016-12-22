Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли множественные удары по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице израильской армии в Twitter.
«Истребители ВВС провели масштабную атаку на военные цели ХАМАС во всей части сектора Газа», — сообщили Силы обороны Израиля. Военные уточнили, что все еще ведут бои в разных территориях.
В армии Израиля подчеркнули, что начали атаку после того, как израильских солдат обстреляли с территории сектора Газа. «ХАМАС решил эскалировать ситуацию с безопасностью и получит последствия за свои действия», — добавили в армии Израиля.
После атаки Израиля с территории сектора Газа вылетели три ракеты, две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
14 июля Израиль атаковал десятки целей ХАМАС в секторе Газа. Свои действия Тель-Авив назвал ответом на обстрелы с палестинской территории. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что будет «наращивать» атаки в случае необходимости. Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман предупредил ХАМАС о возможности проведения «крупной и болезненной» операции.
Движение ХАМАС признано в Израиле террористической организацией. Стороны конфликта регулярно обмениваются ударами.