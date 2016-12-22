Израиль заявил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа

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При нападении на патруль ДПС в Дагестане погибли двое полицейских

В Госдепе заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе

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