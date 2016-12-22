Киев назвал неприемлемой идею проведения референдума в Донбассе

Проведение референдума на территории Донбасса под контролем ООН является неприемлемым для Украины, заявил политический директор украинского МИДа Алексей Макеев в Twitter.

По его словам, в Кремле хотят узаконить свои «преступления», в частности «оккупацию Крыма и Донбасса». «Мы решительно отвергаем эту странную идею по проведению референдума на оккупированных территориях под дулом российского оружия», — написал он. Макеев добавил, что считает проведение такого голосования абсолютно неприемлемым для Украины и ее партнеров. К своему посту он добавил хэштег #GetOutOfUkraine (уходите с Украины).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом предложил подумать о проведении референдума в Донбассе. Позже он сказал об этом на совещании с послами и постоянными представителями в здании МИДа, один из участников встречи подтвердил РБК эту информацию.

По словам неназванного собеседника «Интерфакса», референдум подразумевает автономию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в составе Украины. В свою очередь два близких к Кремлю источника РБК заявили, что сценарий с референдумом является маловероятным.

По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Гаррета Маркиза, в Вашингтоне не рассматривают вопрос о референдуме. Он добавил, что голосование будет нелегитимным, поскольку правительство Украины не контролирует территорию Донбасса.