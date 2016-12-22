Посол в Греции заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Посол в Греции Андрей Маслов заявил, что Россия вышлет греческих дипломатов, однако пока сроки высылки и число высылаемых неизвестны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких размерах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, ответные меры будут», — сказал Маслов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов, не остаются без последствий. Она также сказала, что этот шаг стал результатом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули». МИД Греции, комментируя слова Захаровой, обвинил Россию в «постоянном неуважении» к Афинам.

11 июля греческое издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Афины намерены выслать двух российских дипломатов. Кроме того, по данным СМИ, власти Греции запретили въезд в страну еще двум россиянам. Спустя несколько дней посла Греции в Москве вызвали в МИД России и выразили протест.