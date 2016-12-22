Правозащитники рассказали об условиях содержания Дрыманова в камере

Экс-начальник московского главка Следственного комитета (СК) Александра Дрыманова, арестованного по подозрению в получении взяток, поместили в карантинную камеру следственного изолятора «Лефортово», в которой нет телевизора и холодильника, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает ТАСС.

«Дрыманов содержится в карантинной камере, он там один, телевизора и холодильника у него в камере нет. Кстати, «Лефортово» лишь на 60% обеспечено холодильниками и телевизорами», — заявил Мельников.

Он рассказал, что личные вещи Дрыманова отправили на санобработку, из-за чего бывший глава московского СК был одет в черную тюремную робу. По словам Мельникова, он ни на что не жаловался.

​Дрыманова задержали 16 июля по подозрению в получении взяток. В ФСБ считают, что высокопоставленные сотрудники СК согласились смягчить обвинение члену организованной преступной группировке Андрею Койчукову (Итальянцу), помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Бывший начальник московского главка СК не признал своей вины, заявил, что готов к «процессуальному сражению» и намерен обжаловать свой арест. Позже Дрыманов отказался от услуг адвокатов и решил защищаться в суде самостоятельно.



