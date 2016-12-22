Экс-глава СК Дрыманов обжалует свой арест

Защита обвиняемого во взятках экс-начальника столичного главка Следственного комитета (СК) генерала Александра Дрыманова намерена обжаловать его арест, заявил адвокат подозреваемого Денис Кобелев. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

На вопрос о том, что он думает о происходящем, Дрыманов заявил: «Время покажет».

Ранее стало известно, что бывшего начальника управления СК по Москве Александра Дрыманова, задержанного накануне, 16 июля, арестовали по подозрению во взятках до 12 сентября. ФСБ обвиняет Дрыманова в получении двух взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Оперативные мероприятия по этому делу велись с осени 2017 года. По версии ФСБ, высокопоставленные сотрудники СКР за деньги смягчили обвинение члену ОПГ и подчиненному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) и Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Экс-глава СК по Москве вины не признал и заявил о готовности защищаться в суде.

Дрыманов расследовал второе «дело «Юкоса», с 2014 года занимался расследованием военных преступлений в Южной Осетии и в Донбассе, в частности, делом украинской летчицы Надежды Савченко, а в 2015 году возглавил ГСУ СКР по Москве. В начале июня 2018 года подал в отставку по собственному желанию.