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Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката
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Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката
Политика, 17 июл, 22:35
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Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката

Арестованный по подозрению во взятках бывший начальник московского управления Следственного комитета (СК) Александр Дрыманов решил защищаться в суде самостоятельно, заявил его адвокат Максим Кичигин. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам защитника, его и еще одного юриста Александра Карабанова ​наняли родственники Дрыманова, однако теперь это соглашение становится недействительным. «Он сказал, что ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист. И он действительно грамотный специалист», — сказал Кичигин.

Экс-главу столичного главка СК Дрыманова задержали 16 июля и арестовали днем позднее по делу о взятках. ФСБ обвиняет Дрыманова в получении двух взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело в отношении Дрыманова велось с сентября 2017 года. По данным ФСБ, неназванные высокопоставленные сотрудники СКР за взятку смягчили обвинение члену ОПГ и помощнику криминального авторитета Захария  Калашова (Шакро Молодого) Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Дрыманов вины не признал, заявил о готовности защищаться в суде и намерен обжаловать свой арест.

Дрыманов известен расследованием военных преступлений в Донбассе и Южной Осетии. С 2015 года по июнь 2018-го он занимал пост главы московского управления СК, откуда уволился по собственному желанию.

Теги: Александр Дрыманов , адвокаты , арест
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