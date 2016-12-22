Экс-премьер Украины приписал создание газовой отрасли России украинцам

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что газовую отрасль России создали украинцы, об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это всё выпускники там до сих пор работают», - сказал он.

Ехануров добавил, что Украине следует сосредоточиться на использовании подземных хранилищ газа на западе страны. «Надо быть более прагматичными людьми. Мы, по-моему, очень слабо в этих вопросах работаем», - отметил он.

Срок действия контракта на поставки российского газа в Евросоюз через Украину истекает в 2019 году. 17 июля Москва и Киев заявили, что заинтересованы в создании нового соглашения по транзиту газа.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд оштрафовал «Газпром» на $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. При этом, с учетом суммы, которую Украина обязана была выплатить за уже полученный газ, сумма штрафа снизилась до $2,56 млрд.

Украинский «Нафтогаз» заявил , что готовы рассмотреть заключение мирового соглашения с «Газпромом», но российская компания затягивает переговоры для строительства газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины.

«Вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре «дайте нам достроить трубу, а там посмотрим». Газпромовцы делают и будут делать все для затягивания переговоров по контракту на транзит», - сообщили в «Нафтогазе».

Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов отказался комментировать РБК эти обвинения.