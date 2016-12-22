Посол в США рассказал об усилиях Москвы по освобождению Бутиной

Москва делает все возможное для скорейшего освобождения задержанной в США россиянки Марии Бутиной, которую власти США обвинили в сговоре и работе агентом на правительство России. Об этом заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, сообщает корреспондент РБК.
«Ничего нового в этом случае нет. Спецслужбы США охотятся за гражданами России не только в США, но и в других странах», — сказал Антонов.
Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля. В Минюсте США заявили, что россиянка в 2015–2017 годах во время обучения в одном из университетов Вашингтона работала на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который позднее вошел в состав правления Центробанка. Она также работала иностранным агентом как минимум с 2015 года, утверждала прокурор округа Колумбия Джесси Лиу. Адвокат Бутиной заявил, что его подзащитная не является агентом.
Посольство России в США 18 июля пожаловалось, что американские власти не предоставили консульский доступ к Бутиной.