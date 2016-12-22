Посольство пожаловалось на недопуск к задержанной в США россиянке
Политика, 02:18
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Посольство пожаловалось на недопуск к задержанной в США россиянке
Посольство России в США добивается от Вашингтона предоставления консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, которую американские власти обвинили в сговоре с целью работы в качестве агента правительства России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что пока такой возможности предоставлено не было. «Материалы судебного дела засекречены. Интересы россиянки в суде представляет квалифицированный адвокат», — говорится в сообщении.