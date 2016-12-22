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Телеканал назвал Путина «президентом Украины»
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Телеканал назвал Путина «президентом Украины»
Политика, 12:26
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Телеканал назвал Путина «президентом Украины»

Украинский телеканал «Эспрессо» по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина «президентом Украины». Просчет был допущен в анонсе новости в Twitter телеканала о встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — указывается в анонсе.

В Хельсинки 16 июля прошла встреча лидеров России и США, на саммите также присутствовали представители двух стран. С российской стороны прибыли помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов. С американской стороны присутствовали госсекретарь Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, посол США в России Джон Хантсман и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.

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После переговоров в расширенном формате, Путин и Трамп более двух часов беседовали тет-а-тет. Президент США назвал саммит «хорошим стартом», добавив, что два лидера пришли к «важным выводам» во время беседы. По его словам, речь шла о конфликтах в Сирии и на Украине и нераспространении ядерного вооружения. Российский лидер также остался доволен переговорами. Изначально, по словам Путина, у него не было особых ожиданий от саммита с Трампом, но затем встреча пошла «по-другому», «разговор был действительно очень содержательным».

Теги: Владимир Путин , Украина , Дональд Трамп , саммит , Хельсинки
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