Трамп рассказал о «важных выводах» после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин достигли «важных выводов» на саммите в Хельсинки. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, на встрече обсуждалась тема нераспространения ядерного оружия, конфликт в Сирии и гуманитарная помощь этой стране, украинский кризис. «Мы впервые встречались наедине так долго, и я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводам», — отметил Трамп. По его словам, одно из них касается Израиля. «Я думаю, что президент Путин очень и очень сильный», — подчеркнул американский лидер.

Саммит Россия-США состоялся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. На встрече, помимо лидеров двух государств, присутствовали помощник и пресс-секретарь российского президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов. Со стороны США на встречу прибыли госсекретарь Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, посол США в России Джон Хантсман и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.

Путин и Трамп провели беседу «с глазу на глаз», которая длилась более двух часов, также прошли переговоры в расширенном составе. Американский лидер назвал саммит «хорошим стартом», российский президент также остался доволен встречей. «Разговор был действительно очень содержательным», — подчеркнул Путин.