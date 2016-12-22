Трамп подарил Путину майку Овечкина

Путин, в свою очередь, вручил своему коллеге футбольный мяч с символикой завершившегося в России мундиаля. Российский хоккеист Овечкин выступает за американскую команду Washington Capitals, ставшую обладателем Кубка Стэнли

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Grigory Dukor / Reuters)

Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Хельсинки подарил российскому лидеру Владимиру Путину майку хоккеиста Александра Овечкина, который выступает за американский клуб Национальной хоккейной лиги Washington Capitals. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сообщил он.

Путин, в свою очередь, вручил Трампу мяч чемпионата мира по футболу, который накануне, 15 июля, завершился в России. Этот подарок российский президент преподнес в ответ на вопрос, кому принадлежит инициатива в вопросе по сирийскому урегулированию.

«Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Теперь этот мяч на его стороне», — заявил Путин. ​Трамп пообещал передать мяч своему младшему сыну Бэррону и перебросил его присутствовавшей на пресс-конференции первой леди США.​

В начале июля Овечкин привез Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира на Воробьевы горы, поднялся с ним на сцену и показал всем собравшимся болельщикам. Этот трофей американский клуб получил впервые в своей истории в июне. В победной игре Washington Capitals результативными действиями отметились россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

В понедельник, 16 июля, в президентском дворце в Хельсинки прошли первые двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В различных форматах встреча лидеров продолжалась около четырех часов. По мнению Путина, переговоры с Трампом были «весьма успешными и полезными». Американский президент, в свою очередь, назвал эту встречу «хорошим стартом».​