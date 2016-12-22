Канцлер Австрии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стала сигналом того, что глобальные вызовы можно решить только через диалог. Об этом написал канцлер Австрии Себастьян Курц в своем аккаунте в Twitter.

«Особенно в отношении ядерного разоружения и мирного решения сирийского конфликта при соблюдении интересов безопасности Израиля необходимо усиленное сотрудничество двух сверхдержав — США и России», — написал Курц.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Президент США назвал эти переговоры «хорошим стартом для всех». В свою очередь российский лидер подчеркнул, что встреча прошла успешно и с пользой, отметив ее откровенную и деловую атмосферу.

При этом американский сенатор Джон Маккейн назвал российско-американский саммит в Хельсинки «трагической ошибкой» и «одним из самых позорных выступлений президента» США.