Трамп назвал трагедией соглашение о «Северном потоке-2»

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение России и Германии о проекте «Северный поток-2» является «ужасной ошибкой» и «трагедией». Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которую транслировал Белый дом.

«Я считаю, что это ужасная ошибка. Я очень уважаю Ангелу [Меркель] и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из России», — сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что миллиарды долларов идут из Германии в Россию и выразил уверенность, что в результате договора Германия будет получать до 70% энергии из России. Президент США заявил, что для него это является «трагедией».

Ранее Трамп назвал Германию заложницей России после ее поддержки «Северного потока-2». По его мнению, отказ от своих энергоресурсов в пользу российских делает Берлин уязвимым.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ заявила, что ее страна свободная и единая, самостоятельно принимает решения и не зависит от других государств.