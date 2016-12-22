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Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии
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Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии
Общество, 20:00
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Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова («бог Кузя») к пяти годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Попова признали виновным в совершении трех преступлений. Первое по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) и два по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Помимо «бога Кузи» суд приговорил участниц его секты Жанну Фролушкину к четырем годам и 11 месяцам, Надежду Розанову — к четырем годам и десяти месяцам, а Галину Маркевич — к четырем годам и девяти месяцам заключения. Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе Попов не признал себя виновным по обвинениям в хищении более 7 млн руб., создании тоталитарного религиозного объединения и избиении своих адептов. Тогда же Пресненский суд прекратил дело в отношении двух членов секты «бог Кузя» и освободил от уголовной ответственности. В этом месяце суд также арестовал одного из руководителей секты Юрия Цукермана.

По разным данным, секта «бога Кузи» действует с конца 1990-х или начала 2000-х. В 2007 году несколько ее адептов заявили о побоях за непослушание, после чего секта попала в поле зрения правоохранительных органов. В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Попова и его сообщников.

Теги: «бог Кузя» , Пресненский суд
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