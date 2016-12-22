«Бог Кузя» отверг обвинения в хищении и избиении последователей

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова, обвиняемого в хищении более 7 млн руб., избиении адептов и создании религиозного объединения, посягающего на права граждан. Об этом сообщает «РИА Новости».

Попов заявил, что не признает себя виновным ни по одной из статей. В ходе предварительных слушаний срок ареста Попова был продлен до мая 2018 года.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве и созданию секты проходят пять соучастников «бога Кузи». Никто из бывших адептов не пришел на судебное заседание. Один из адвокатов пояснил, что это связано с позицией обвинения: в ходе предварительного следствия им якобы поставили ультиматум — либо давать показания в качестве потерпевших, либо самим стать обвиняемыми.

27 ноября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Попова и его последователей и направила его в суд.

Следствие считает, что в 2007 году Попов основал секту, деятельность которой связана с причинением вреда людям (по другим данным, объединение существовало с конца 1990-х годов). Сначала он именовал себя «епископом», потом велел сподвижникам называть себя «богом». Религиозное объединение работало по принципу финансовой пирамиды.

В поле зрения правоохранительных органов «бог Кузя» попал после того, как несколько человек подали заявления о побоях за неподчинение.

При обыске в помещениях организации было изъято более 200 млн руб., не менее $100 тыс., религиозная литература, поддельные печати реальных религиозных организаций, свыше 50 редких и экзотических животных.