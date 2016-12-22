Суд арестовал одного из лидеров секты «бога Кузи»

Тверской суд Москвы арестовал одного из руководителей секты «бога Кузи» Юрия Цукермана. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Цукерман пробудет под арестом до 24 марта. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

«Интерфакс» сообщает, что защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но суд не удовлетворил ходатайство.

Цукерман задержан 25 января. Согласно материалам дела, в 2016 году он по поддельным документам получил свыше 215 млн руб. из средств, которые находились на хранении в качестве вещественных доказательств по делу против духовного лидера секты Андрея Попова.

Попов и его соратники задержаны осенью 2015 года. Ему, главбуху Галине Маркевич и двум пособницам — Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной — предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 239 (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) УК России. Это дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

Секта «бога Кузи», по разным данным, действует с конца 90-х или начала 2000-х годов. В поле зрения правоохранительных органов она попала в 2007 году, когда сразу несколько адептов заявили о побоях за непослушание.