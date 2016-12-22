Генпрокуратура сочла виновными «бога Кузю» и его последователей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов религиозного объединения, которое возглавлял известный как бог Кузя 40-летний Андрей Попов, сообщает ведомство на своем сайте.

Деятельность созданной Кузей секты была «сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью», заключила Генпрокуратура. Саму секту ведомство подозревает в хищении более 7 млн руб. под предлогом отправления религиозных обрядов и покупки атрибутики.

Человек, который «с целью систематического совершения тяжких преступлений корыстной направленности, облачившись в одеяние священнослужителя, провозгласил себя владыкой Романом — «богом Кузей», заключен под стражу. Та же участь постигла и его ближайшее окружение. Все обвиняемые дали подписку о невыезде, сообщает Генпрокуратура.

Теперь дело будет направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный в суд Москвы.

Псевдорелигиозная группа Андрея Попова, известного как епископ Роман или бог Кузя, действовала с конца 90-х до 2014 года, когда ​московские следователи завели уголовное дело о нанесении побоев членам организации. При проверках в помещениях секты обнаружились огромные суммы наличных, поддельные печати религиозных организаций, редкие животные и специфическая литература и полиграфия.

В 2015 году «бог Кузя» и его ближайшие помощники были задержаны по статье «мошенничество». Пока шло следствие, Андрей Попов, изначально обвинявшийся в мошенничестве, стал фигурантом еще одного дела — по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Кроме Попова по делу проходят его соратники.