Суд освободил от уголовной ответственности фигурантов дела «бога Кузи»

Пресненский суд Москвы 11 января прекратил дело и освободил от уголовной ответственности двоих предполагаемых пособников лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова, обвиняемого в хищении более 7 млн руб. и избиении адептов. Об этом сообщает ТАСС.

Дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Их обвиняли по ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами). Кроме того, суд прекратил дело еще троих фигурантов, также обвиняемых по ч. 3 ст. 239 УК РФ, однако их продолжают обвинять по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вместе с тем никто из адептов не явился на судебное заседание.

Как сообщалось ранее, Попов не признал себя виновным ни по одной из статей. Лидер секты останется под арестом до мая 2018 года.

Дело Попова было утверждено Генпрокуратурой в конце ноября 2017 года и направлено в суд. По версии следствия, Попов основал секту в 2007 году. Сначала он называл себя «епископом», а потом стал именовать «богом». Работа секты была основана на принципе финансовой пирамиды.

О секте «бога Кузи» стало известно после того, как в правоохранительные органы обратились несколько человек и пожаловались на побои за неподчинение. В ходе обысков в помещениях секты были найдены более 200 млн руб., не менее $100 тыс., религиозная литература и поддельные печати реальных организаций, а также более 30 редких и экзотических животных.