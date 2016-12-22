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Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы
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Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы
Пенсионная реформа, 18:04
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Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин полагает, что пенсионная реформа положительно повлияет на производительность труда. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает «РИА Новости».

«Мы исходим из того, что это будет позитивное влияние», — сказал Топилин.

Он отметил, что, если на рынке труда существует дефицит, то начинается стремление переманивать работников или гонка заработных плат, не всегда необходимая для экономики в определенный период.

Ранее Топилин сообщил, что правительство планирует ежегодно направлять 5 млрд руб. на повышение квалификации россиян, достигших предпенсионного возраста. При этом он добавил, что правительство также может пересмотреть балльную систему начисления пенсий.

В Думе рассказали о влиянии повышения пенсионного возраста на бюджет
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Законопроект о повышении пенсионного возраста правительство внесло в Госдуму 16 июня. Согласно законопроекту, с 2019 по 2034 год планируется повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 и 55 лет соответственно. При этом Топилин объяснил большее повышение пенсионного возраста для женщин тем, что они «живут дольше». также он добавил. что необходимость увеличить возраст выхода на пенсию появилась именно сейчас, так как серьезно выросла продолжительность жизни. Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил необходимость реформы «обеспечением нормального уровня жизни пенсионеров».

Теги: пенсионная реформа , Максим Топилин , повышение квалификации
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