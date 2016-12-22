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Правительство не отказалось от пересмотра балльной системы пенсий
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Правительство не отказалось от пересмотра балльной системы пенсий
Пенсионная реформа, 16:54
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Правительство не отказалось от пересмотра балльной системы пенсий
Правительство еще может пересмотреть действующую балльную систему пенсий. Заявление министра труда Максима Топилина о том, что балльная система остается, было сделано в контексте конкретного законопроекта
Максим Топилин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заявление министра труда Максима Топилина о сохранении действующей системы расчета пенсий относится только к законопроекту о повышении пенсионного возраста и не означает, что правительство не намерено пересматривать балльную систему начисления пенсий, следует из комментария Топилина журналистам.

В понедельник Топилин выступал с докладом о пенсионной реформе на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. «Ничего с точки зрения самой формулы в законопроекте [о пенсионном возрасте] не меняем. Как пенсия рассчитывалась, такая система и останется. Мы ничего не меняем с точки зрения начисления пенсий», — сказал Топилин (цитата по сайту Думы). Эти слова СМИ интерпретировали как решение правительства сохранить балльную систему, хотя вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о планах от нее отказаться. Соответствующий сюжет после высказываний Топилина сформировался в «Яндекс.Новостях».

Как позже пояснил Топилин, отвечая на вопрос РБК, речь шла конкретно о положениях законопроекта, в котором действительно нет ничего про изменение в порядке назначения пенсий. «Мы что рассматривали? Законопроект», — подчеркнул Топилин.

В рамках балльной пенсионной системы, которая начала действовать в 2015 году, каждый год трудовой деятельности граждан оценивается в пенсионных баллах. На момент выхода на пенсию накопленные гражданином баллы за каждый год работы суммируются и умножаются на стоимость балла, которая устанавливается правительством ежегодно и индексируется на уровень не ниже инфляции за предшествующий год. В 2018 году стоимость одного пенсионного балла составляет 81,5 руб. К баллам, умноженным на их стоимость, прибавляется фиксированная выплата — гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере (в 2018 году ее размер равен 4982 руб.).

Дискуссия об эффективности балльной системы возобновилась после предложений правительства о повышении пенсионного возраста. О планах отказаться от нее Голикова сообщила в июне. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала она. По словам Голиковой, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии каждого гражданина должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

В интервью «Комсомольской правде» в середине июля Голикова говорила о «достройке» нынешней пенсионной формулы. «В нынешнем законе написано: чтобы определить стоимость балла, правительство должно принять методику расчета. Но сегодня 2018 год, а методики до сих пор нет. Более того, нынешняя система полностью зависит от тех средств, которые получает Пенсионный фонд из федерального бюджета. Вот этим трансфертом и ограничивается стоимость балла. Сейчас, когда мы меняем подходы, увеличивая пенсионный возраст, мы должны эту систему достроить. В любой формуле самое важное — индексация пенсий, их повышение. То есть то, как будут сохраняться права, которые накоплены за весь период трудовой жизни», — говорила вице-премьер.

«Вот это нам предстоит поменять, потому что мы переходим к опережающему росту пенсий выше инфляции. В данный момент мы определяемся с графиком индексации пенсий внутри года: как сейчас — с 1 февраля (по фактическому росту цен предыдущего года) и с 1 апреля (исходя из дополнительных ресурсов, которые начнут поступать в систему) или иным образом», — добавила она. Пенсионная формула, таким образом, адаптируется «к тем изменениям, которые будут происходить в пенсионной системе», объясняла Голикова.

Правительство предложило увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин (сейчас 60 и 55 соответственно). Это позволит увеличивать ежемесячные пенсии примерно на 1 тыс. руб. в год, подчеркивали власти (сейчас они индексируются на размер инфляции, то есть на 400–500 руб. в год). С предложениями смягчить пенсионную реформу выступил Общероссийский народный фронт — движение, в частности, предлагает почти в полтора раза продлить переходный период повышения возраста выхода на пенсию. Сейчас пенсионный возраст повышается на дополнительный год каждый год, для мужчин процесс завершится в 2028 году, для женщин — в 2034 году. Но изменение параметров реформы не позволит увеличивать пенсии запланированными темпами, подчеркивал Минтруд.

Авторы: Юлия Старостина, Антон Фейнберг.
Теги: Максим Топилин , Минтруд
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