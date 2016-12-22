МВД «контролируемо выдворит» пытавшихся незаконно попасть в ЕС фанатов

Иностранные болельщики, которые намеревались нелегально пересечь границу России с европейскими странами, будут депортированы на родину. Об этом заявил журналистам первый замглавы МВД Александр Горовой, сообщает «РИА Новости».

По его словам, попасть в ЕС пытались преимущественно болельщики из Кении, Марокко и других африканских стран, перейти границу они намеревались в Калининградской, Мурманской и Ленинградской областях. «Тем самым они нарушили цели пребывания и будут выдворены за пределы Российской Федерации», — сказал Горовой.

Он также отметил, что вопрос об их выдворении прорабатывается с посольствами соответствующих государств. «Чтобы это было контролируемое выдворение с участием консульских и посольских учреждений соответствующих стран на добровольной основе», — пояснил он.

Ранее о попытках граждан Марокко, Алжира и Йемена нелегально пересечь границу России с Польшей сообщала пограничная служба этой страны. Инциденты с участием девяти граждан этих стран, обладавших паспортом болельщика, были пресечены на границе с Калининградской областью. Кроме того, сообщалось, что несколько иностранных болельщиков из Нигерии и Марокко по паспортам болельщиков добрались до Финляндии и стали просить там убежище, причем эта просьба следовала сразу за их задержанием при попытке пересечь границу России и Финляндии.