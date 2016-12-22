Трамп назвал Россию и Евросоюз торговыми «врагами» США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, Евросоюз и Китай являются торговыми «врагами» США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Ну, я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз является врагом касательно того, что они делают с нами в торговле. В некотором отношении Россия — наш враг. Китай является врагом в экономическом плане», — рассказал Трамп.

При этом он добавил, что в связи с этим они не являются «плохими», а лишь конкурентами США.

«Я уважаю лидеров этих стран. Однако в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран состоят в НАТО, и они не платили по своим счетам», — заявил Трамп.

12 июля в Брюсселе прошел саммит стран — участниц Североатлантического альянса, на котором президенту США удалось уговорить союзников увеличить расходы на оборону. Ранее он неоднократно обвинял страны НАТО в неисполнении своих обязательств и утверждал, что США вкладывают больше в оборону альянса, чем другие страны.

Что касается России, то Трамп назвал неприемлемым поток «трубопроводных долларов» в страну. В то же время он заявлял, что соглашение России и Германии по поводу строительства газового трубопровода «Северный поток-2» является «ужасной трагедией». В связи с этим соглашением президент США также назвал Германию «заложницей» России, так как отказ от собственных энергоноситетей и угольных заводов делает Берлин уязвимым.